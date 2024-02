Luther Burbank Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel gibt. Für die Luther Burbank-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 38, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 54,83 ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für Luther Burbank auf Basis des RSI.

Die Stimmung für Luther Burbank hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung für die Aktie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt ergeben eine neutrale Bewertung für die Luther Burbank-Aktie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luther Burbank mit 13,59 unter dem Branchendurchschnitt von 17,74, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Gesamtbewertung für die Luther Burbank-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.