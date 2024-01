Luther Burbank Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Luther Burbank weist eine Ausprägung von 83,65 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,38, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Luther Burbank beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Thrifts & Hypothekenfinanzierung") von 138,98 %. Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Luther Burbank im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,6 Prozent erzielt. Dies liegt 14,65 Prozent unter dem Durchschnitt (11,05 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 1,72 Prozent, wobei Luther Burbank aktuell 5,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Luther Burbank gesprochen. Als Ergebnis wird die Aktie vom Redaktionsteam mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.