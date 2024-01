Lushang Property Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Lushang Freda Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,06 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,63 CNH weicht somit um -4,27 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (9,91 CNH) weicht mit -2,83 Prozent nur leicht vom letzten Schlusskurs ab und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Lushang Freda Pharmaceutical-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für die Lushang Freda Pharmaceutical-Aktie verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Lushang Freda Pharmaceutical-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (40,43 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (62,93 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Lushang Freda Pharmaceutical-Aktie diskutiert wurde. An 11 Tagen überwog die positive Kommunikation, an einem Tag die negative. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominieren vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.