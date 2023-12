Lushang Property Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Lushang Freda Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 10,17 CNH verläuft. Der Aktienkurs ging bei 9,83 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -3,34 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 9,83 CNH, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Betrachtung der Kommunikation im Internet, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lushang Freda Pharmaceutical-Aktie beträgt aktuell 54 und weist somit weder "überkauft" noch "überverkauft" auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Lushang Freda Pharmaceutical befasst hat. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".