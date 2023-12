Lushang Property Aktie: Geht es jetzt los?

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Lushang Freda Pharmaceutical ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Lushang Freda Pharmaceutical liegt bei 55,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und auch hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt nur eine geringe Aktivität in Bezug auf Lushang Freda Pharmaceutical. Die Diskussionsintensität wird daher als "Schlecht" bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 10,19 CNH, während der Aktienkurs bei 9,82 CNH liegt, was einem Abstand von -3,63 Prozent entspricht. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung für Lushang Freda Pharmaceutical abgegeben.