Lurse gewinnt ausgewiesenen Praxisexperten für agile Arbeitsformen

Frankfurt (ots) -Mit Jörg Kiesewalter startet zum 1.10.2022 ein Top-Experte für agile Arbeitsformen am Lurse Standort Frankfurt. Er wird dort als Senior Manager das Beratungsfeld HR Consulting verstärken und insbesondere seine umfassende Praxisexpertise in der Change- und Organisationsentwicklung in Kundenprojekte einbringen.Der zertifizierte Business Coach war zuletzt bei der DB Cargo AG als Vice President HR Development und Transformation tätig und verantwortete dort u. a. die Personalentwicklung, das Talent und Performance Management der Mitarbeitenden und betrieblichen Führungskräfte sowie die Transformation im Rahmen der Umsetzung der Unternehmensstrategie.In seiner 19-jährigen Laufbahn bei der Deutschen Bahn war der Diplom-Kaufmann in verschiedenen Unternehmensbereichen und unterschiedlichen Branchen, wie IT und Logistik tätig. Dabei war er in leitenden Personalfunktionen für zahlreiche anspruchsvolle Veränderungsprojekte verantwortlich.Zu seiner Motivation, bei Lurse zu starten, erklärt Jörg Kiesewalter: "Neben dem tollen Team und einem auf langer Zusammenarbeit als Kunde beruhendes Vertrauensverhältnis, will ich branchenübergreifend Unternehmen unterstützen, sich insbesondere im Themenfeld New Work zukunftsfähig aufzustellen. Lurse bietet mir die Möglichkeit, dabei ganzheitlich zu wirken - von agiler Organisationsentwicklung, Cultural Change und neuen Ansätzen für Performance und Talent Management bis hin zum Grading von Rollen und dem Aufbau entsprechender Tarifstrukturen und Benchmarking.""Mit Jörg Kiesewalter und seinem Know-How in den Themenbereichen New Work und agile Transformation haben wir einen sehr praxiserfahrenen Experten gewonnen, der unser Beratungsangebot im Bereich People & Organization maßgeblich stärkt und vorantreiben wird." - Birgit Horak, Managing Partner bei LursePressekontakt:Lurse AGTammy Katharina GraetzSpeditionstraße 140221 Düsseldorffon +49 211 54236-128e-mail tammy.graetz@lurse.deOriginal-Content von: Lurse AG, übermittelt durch news aktuell