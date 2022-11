Lupita Nyong'o ist der neueste Star, der in LILYSILK wunderschön aussieht - während der Pressetour für Black Panther: Wakanda Forever

New York (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären und nachhaltigen Leben zu inspirieren, kann jetzt mit Sicherheit als fester Bestandteil der Garderobe der Top-Prominenten der Welt bezeichnet werden. Lupita Nyong'o reihte sich vor Kurzem in die lange Liste von Stars (https://www.prnewswire.com/news-releases/anne-hathaway-shines-spectacularly-in-lilysilk-once-again-in-interviews-for-her-movie-armageddon-time-301665951.html) ein, die sich für die spektakulären Stücke der berühmten Seidenmarke entscheiden haben, als sie kürzlich auf der Pressetour für Black Panther: Wakanda Forever die Seidenbluse LILYSILK X Mika Ninagawa Lisianthus Hydrangea (https://www.lilysilk.com/us/lilysilk-x-mika-ninagawa-lisianthus-hydrangea-silk-shirt.html) trug.Es überrascht nicht, dass Lupita sich für dieses unbeschwert feminine Seidenhemd aus der exklusiven Mika-Ninagawa-Kollektion von LILYSILK entschieden hat, da es jedem Outfit mit blauen und lila Lisianthus- und Hortensienmotiven eine künstlerische Eleganz verleiht, die ihre Kreativität und ihr Selbstbewusstsein perfekt reflektiert. Die schmeichelhaft drapierte Silhouette bietet endlose Styling-Möglichkeiten, und Micaela Erlanger, die Stylisten von Lupita und anderen Prominenten, erwähnte auf ihrer Instagram-Seite (https://www.instagram.com/p/Cktf7s-j4M6/?hl=en): „Für diesen Blau-auf-Blau-Look habe ich mich von Herrenschneiderarbeit inspirieren lassen, aber in auffälliger leuchtender Farbe und mit einer Bluse mit einem dynamischen Motiv."Aus derselben Kollektion wurde das Pyjama-Set LILYSILK X Mika Ninagawa Dahlia Rose (https://www.lilysilk.com/us/lilysilk-x-mika-ninagawa-dahlia-rose-pajama-set.html) am 4. November von Cosmopolitan UK als Favorit der Redaktion als der beste Weihnachts-Pyjama für Frauen 2022 (https://www.cosmopolitan.com/uk/fashion/style/g13097436/christmas-pyjamas/?slide=7) gewählt, und Maddy Alford, Shopping Editor bei Cosmopolitan UK, und Courtney Smith, Fashion Assistant von Cosmopolitan UK, kommentierten: „Als ein besonderes Geschenk sind wir ganz hin und weg von dem roten Blumenpaar von LILYSILK. Wenn wir in dieses Stück nicht nach einer Party reinschlüpfen, dann tragen wir es als Top zur Arbeit, mit einer Jeans und einem Trenchcoat (https://www.cosmopolitan.com/uk/fashion/style/g28302024/best-trench-coat/)."„Starke Frauen entscheiden bewusst, wie sie sich ausdrücken möchten, und wir fühlen uns geehert, dass Lupita sich entschieden hat, diesen kräftigen und farbenfrohen LILYSILK-Print zu tragen", erklärte David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK.Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine luxuriöse Seidenmarke mit der Mission, Menschen dazu zu inspirieren, ein besseres Leben und eine nachhaltigere Lebensweise zu führen. Wir kümmern uns umeinander und um den Planeten, und das ist, was uns antreibt. Nicht alle Seide ist gleich: Wir fertigen unsere Produkte aus den feinsten Naturfasern, engagieren uns für null Abfall und bieten einen außergewöhnlichen Service. Wir möchten Ihnen in jedem Augenblick, jeden Tag und für immer ultimativen Komfort bieten. Es ist unser Ziel, Sie zu einem spektakulären Leben zu inspirieren und den Planeten zu einem besseren Ort zu machen.Video – https://mma.prnewswire.com/media/1947331/Lupita_Nyong_o_Latest_Star_to_Look_Gorgeous_in_LILYSILK_During_Press_Tour_for_Black_Panther_Wakanda.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lupita-nyongo-ist-der-neueste-star-der-in-lilysilk-wunderschon-aussieht--wahrend-der-pressetour-fur-black-panther-wakanda-forever-301680335.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,E-Mail:pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuell