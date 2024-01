Lupaka Gold Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Lupaka Gold wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 100 Punkte bewertet, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 100 eine Überkauftheit an. Daher erhält Lupaka Gold eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist Lupaka Gold im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" unterbewertet, da das aktuelle KGV niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Lupaka Gold-Aktie als schlecht bewertet, da er 12,5 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 signalisiert mit einem Kurs von 0,08 CAD ein schlechtes Signal, da der Abstand ebenfalls 12,5 Prozent beträgt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Lupaka Gold derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 % liegt. Damit wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.