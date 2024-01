Lupaka Gold Aktie: So kann man sich irren!

Die Lupaka Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,08 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag mit 0,07 CAD um -12,5 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,08 CAD unter dem letzten Schlusskurs (-12,5 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lupaka Gold-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) signalisiert ebenfalls eine negative Entwicklung. Mit einem Wert von 100 wird die Lupaka Gold-Aktie als "überkauft" eingestuft, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Auf fundamentaler Basis erscheint die Lupaka Gold-Aktie aus Sicht der Redaktion unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,29 liegt die Aktie 100 Prozent unter dem Branchen-KGV von 320,31, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.