Luoyang Longhua Heat Transfer Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Longhua Luoyang hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,29 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 8,65 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,43 Prozent, und Longhua Luoyang liegt aktuell 8,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 75,19 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Longhua Luoyang in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Longhua Luoyang-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,67 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,73 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,26 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -5,21 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Longhua Luoyang-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.