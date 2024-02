Luoyang Longhua Heat Transfer Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Das chinesische Unternehmen Longhua Luoyang wird derzeit neutral bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 66 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Dividendenrendite beträgt 0,48 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Maschinen eine geringere Rendite bedeutet. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Longhua Luoyang sowohl auf kurzer als auch auf langer Sicht unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von -19,82 %, was im Vergleich zur Branche und dem Industriesektor eine Unterperformance von -2,88 % bzw. 4,19 % darstellt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für Longhua Luoyang im Branchenvergleich.

Insgesamt zeigt die Bewertung aufgrund fundamentaler und technischer Kriterien eine Unterperformance von Longhua Luoyang, was die "Schlecht"-Bewertung in verschiedenen Kategorien erklärt.