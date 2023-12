Luoyang Longhua Heat Transfer Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Longhua Luoyang verstärkt in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen verbreitet wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in diesem Zeitraum vor allem mit den positiven Themen rund um Longhua Luoyang. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Longhua Luoyang-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Longhua Luoyang-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,29 Prozent erzielte, was 7,15 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -0,26 Prozent, und Longhua Luoyang liegt aktuell 7,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie auf dieser Stufe insgesamt ein "Schlecht"-Rating.