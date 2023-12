Luoyang Longhua Heat Transfer Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von Longhua Luoyang hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -0,16 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Longhua Luoyang im Branchenvergleich um -7,13 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,1 Prozent im letzten Jahr, und Longhua Luoyang lag 7,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Longhua Luoyang ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild von Longhua Luoyang festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine signifikanten positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflusst hätten. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Longhua Luoyang in dieser Kategorie insgesamt ein "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Longhua Luoyang mit einem Wert von 75,19 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Longhua Luoyang-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt unterperformt. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl deutlich unter dem längerfristigen Durchschnitt (-13,71 Prozent Abweichung) als auch unter dem kurzfristigen Durchschnitt (-6,84 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Longhua Luoyang daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf trendfolgende Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich für Longhua Luoyang eine gemischte Bewertung, wobei die Unterperformance im Aktienkurs und in der technischen Analyse zu negativen Bewertungen führt, während das Sentiment und die Fundamentalanalyse neutral bewertet werden.