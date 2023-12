Luoyang Longhua Heat Transfer Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Longhua Luoyang Aktie: Bewertung und Analyse

Die Longhua Luoyang Aktie weist derzeit ein KGV von 75,19 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Maschinenbranche hat einen Wert von 0, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von -7,29 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -0,72 Prozent eine Underperformance von -6,57 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industriesektor, der eine mittlere Rendite von -0,4 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 6,89 Prozent schlechter. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -10,49 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -4,11 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Longhua Luoyang Aktie ist überwiegend negativ, wie auf sozialen Plattformen gemessen wurde. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der Longhua Luoyang Aktie aufgrund fundamentaler, technischer und Anleger-basierter Kriterien.