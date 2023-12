Luoyang Longhua Heat Transfer Aktie: Interessante Aussichten?

Die chinesische Aktiengesellschaft Longhua Luoyang hat in Bezug auf die gezahlte Dividende und den aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von 0,4 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 % für Maschinen liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die Aktienkurse zeigt sich Longhua Luoyang im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor mit einer Rendite von -7,29 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Maschinen-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,87 % kommt, liegt Longhua Luoyang mit 6,42 % deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Longhua Luoyang liegt mit einem Wert von 75,19 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist Longhua Luoyang aktuell mit einem Wert von 64,29 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch auf Basis des RSI25 mit einem Wert von 66 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Neutral".