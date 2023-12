Luoyang Longhua Heat Transfer Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Analyse der Aktie von Longhua Luoyang hat interessante Ausprägungen gezeigt, die einige wichtige Einschätzungen liefern. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Darüber hinaus gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat die Longhua Luoyang Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,29 Prozent erzielt, was 6,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -1,14 Prozent, wobei Longhua Luoyang aktuell 6,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage für die Longhua Luoyang-Aktie bei 7,78 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,81 CNH (-12,47 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -6,07 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Longhua Luoyang überwiegend neutrale Diskussionen geführt, mit vereinzelten positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt mit "Gut" bewertet. Damit erhält Longhua Luoyang auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.