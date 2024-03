Luoyang Longhua Heat Transfer Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Longhua Luoyang liegt mit 67,19 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick nicht besonders günstig erscheint. Im Branchenvergleich liegt der genaue Abstand bei 0 Prozent, bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 0. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Longhua Luoyang liegt bei 62,69, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 44,03, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Longhua Luoyang. Dies führt zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Longhua Luoyang im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,76 Prozent erzielt, was 5,25 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -14,49 Prozent, und Longhua Luoyang liegt 5,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.