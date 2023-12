Luoyang Glass Aktie: Geht es jetzt los?

Die Triumph New Energy ist derzeit mit einem Kurs von 4 HKD um -4,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -33,33 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Triumph New Energy von 22,41 führt zur Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 54,87 auf einem Niveau, das eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Gesamteinschätzung des RSI liegt somit bei "Gut".

Wer derzeit in die Aktie von Triumph New Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauprodukte einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,34 Prozentpunkten erzielen. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Triumph New Energy mit -52,6 Prozent mehr als 48 Prozent darunter. Die "Bauprodukte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,98 Prozent. Auch hier liegt Triumph New Energy mit 48,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.