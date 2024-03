Luoyang Bearning Science Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Iwg":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Sinomach Precision Industry-Aktie beträgt aktuell 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 33,03 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Sinomach Precision Industry liegt derzeit bei 1,53 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,53 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Sinomach Precision Industry-Aktie ist insgesamt positiv, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Sinomach Precision Industry in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,39 % erzielt. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Sinomach Precision Industry mit +10,33 % über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.