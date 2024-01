Luoyang Bearning Science Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sinomach Precision Industry derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 11,55 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (11,05 CNH) um -4,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Bewertung basiert auch auf dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 11,6 CNH, was einer Abweichung von -4,74 Prozent entspricht. Insgesamt hat die Aktie daher das Rating "Neutral".

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Sinomach Precision Industry diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Sinomach Precision Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,31 Prozent erzielt hat. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche um 1,78 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sinomach Precision Industry im Branchenvergleich um -1,47 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 1,5 Prozent, wobei Sinomach Precision Industry 1,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der vergleichbaren Rendite erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Sinomach Precision Industry derzeit 1. Dies bedeutet eine positive Differenz von +0,05 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche. Daher erhält Sinomach Precision Industry von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.