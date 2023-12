Luoyang Bearning Science Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Sinomach Precision Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,74 Prozent erzielt, was 8,18 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -0,93 Prozent, und Sinomach Precision Industry liegt aktuell 7,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Sinomach Precision Industry derzeit einen Wert von 1,59 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz bewegt sich die Aktie jedoch in einem neutralen Bereich. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse beurteilt die Sinomach Precision Industry als neutral, da der Relative Strength Index (RSI) bei 66,24 liegt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In puncto Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinomach Precision Industry 22, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" als neutral angesehen wird, da es weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.