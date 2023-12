Luoyang Bearning Science Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Sinomach Precision Industry-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 61, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,15 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Sinomach Precision Industry.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Sinomach Precision Industry von 11,58 CNH eine -0,34 prozentige Entfernung vom GD200 (11,62 CNH) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,38 CNH, was zu einem Abstand von +1,76 Prozent und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sinomach Precision Industry-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sinomach Precision Industry mit einem Wert von 22,88 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Damit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte die Sinomach Precision Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,74 Prozent. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche ist dies eine Underperformance von -7,54 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor ergibt sich eine Unterperformance von 7,9 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Sinomach Precision Industry-Aktie.