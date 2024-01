Luoniushan Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich vor allem positiv über die Aktie von Luoniushan diskutiert. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Luoniushan eine Rendite von -18,15 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -10,88 Prozent, wobei Luoniushan mit 7,27 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Luoniushan liegt bei 0,35 Prozent, was 1,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Luoniushan liegt bei 78,38, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".