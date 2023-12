Luoniushan Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Diskussionen rund um Luoniushan auf den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Die Aktie von Luoniushan wird bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,38 Punkten, was darauf hinweist, dass Luoniushan weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt mit einem Wert von 34,78 ebenfalls, dass Luoniushan weder überkauft noch -verkauft ist, sodass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei einer Dividende von 0,35 % ist Luoniushan im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (1,65 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,3 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Die Stimmung hat sich für Luoniushan in den vergangenen Wochen kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Luoniushan wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.