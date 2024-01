Luoniushan Aktie: Pleite oder Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Luoniushan beträgt 45, während vergleichbare Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Luoniushan weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Luoniushan liegt bei 54,79, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 54 an, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Beurteilung "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Luoniushan von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Luoniushan, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.