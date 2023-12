Luoniushan Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Luoniushan verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,71 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Luoniushan um 9,37 Prozent unter dem Durchschnitt von -6,33 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -6,16 Prozent, und Luoniushan liegt derzeit 9,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Luoniushan aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" darstellt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Luoniushan eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Luoniushan liegt bei 100 und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Der RSI25, der sich auf 38,81 beläuft, führt für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält Luoniushan daher ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Luoniushan eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und vier negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Luoniushan eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Luoniushan daher von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet.