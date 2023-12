Luoniushan Aktie: Immer langsam!

Die Anleger haben in den letzten beiden Wochen besonders positiv über Luoniushan in den sozialen Medien kommentiert, was unsere Redaktion bei der Analyse der Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Aspekte des Unternehmens diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutral eingestuft wird. Die Gesamtbewertung der Anlegerstimmung ergibt daher eine neutrale Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Luoniushan bei -18,15 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -9,58 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Luoniushan mit 8,57 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Luoniushan beträgt das aktuelle KGV 45, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Luoniushan im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Nahrungsmittelbranche eine Rendite von 0,35 % aus, was 1,36 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,71 % ist. Daher wird die Dividendenrendite als schlecht eingestuft.