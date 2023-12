Luolai Lifestyle Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Anleger-Sentiment für die Luolai Lifestyle-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Negative Diskussionen dominierten lediglich an vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger weiterhin hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Luolai Lifestyle-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 53, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 56,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Luolai Lifestyle basierend auf dem RSI.

Mit einer Dividende von 5,62 % übertrifft Luolai Lifestyle den Branchendurchschnitt von 2,59 % für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter um 3,03 Prozentpunkte. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luolai Lifestyle liegt bei 13, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Luolai Lifestyle-Aktie basierend auf Anleger-Sentiment, RSI, Dividende und fundamentalen Kriterien als "Gut" eingestuft.