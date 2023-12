Luokung Technology Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten vier Wochen konnten bei Luokung positive Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Luokung daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Luokung-Aktie beträgt aktuell 65, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 68,27 ebenfalls neutral. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Luokung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Luokung veröffentlicht, jedoch lag der Fokus in den letzten Tagen auf positiven Themen. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung in der Analyse des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse ergibt sich ein schlechtes Bild für Luokung. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1,26 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,58 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -53,97 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von -15,94 Prozent ein negatives Bild. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.