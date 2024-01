Lunnon Metals Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Lunnon Metals liegt der RSI7 aktuell bei 63,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 60,66 an, dass Lunnon Metals auf dieser Basis neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird Lunnon Metals langfristig ebenfalls neutral bewertet.

Die Anlegerdiskussionen der letzten zwei Wochen waren überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse der Lunnon Metals-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,87 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,585 AUD, was einem Unterschied von -32,76 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Lunnon Metals-Aktie insgesamt schlecht bewertet wird.