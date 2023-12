Lung Kee Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Dividendenrendite von Lung Kee Bermuda liegt aktuell bei 7,19 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie von der Redaktion mit einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lung Kee Bermuda-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 1,84 HKD. Da der letzte Schlusskurs mit 1,47 HKD deutlich darunter liegt (Unterschied -20,11 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,48 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,68 Prozent), was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Lung Kee Bermuda-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lung Kee Bermuda liegt bei 47,37, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Lung Kee Bermuda ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.