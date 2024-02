Lung Kee Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lung Kee Bermuda als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Für den RSI25 über 25 Tage beträgt der Wert 63,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Lung Kee Bermuda derzeit eine Dividendenrendite von 8,8 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,51 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Lung Kee Bermuda beschäftigte.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance der Aktie von Lung Kee Bermuda. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von -49,68 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um -9,85 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,94 Prozent hatte, liegt Lung Kee Bermuda 41,74 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.