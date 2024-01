Lung Kee Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von Lung Kee Bermuda hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" eine Rendite von -40,09 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,64 Prozent verzeichnet, liegt Lung Kee Bermuda mit 34,45 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung hat zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In den sozialen Medien wurde Lung Kee Bermuda in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lung Kee Bermuda bei 63, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,25 als überbewertet angesehen wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,8 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,3 HKD liegt, was einer Abweichung von -27,78 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,47 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.