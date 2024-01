Lung Kee Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Lear":

Der Aktienkurs von Lung Kee Bermuda hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industriesektors eine Rendite von -40,09 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Maschinen"-Branche in den letzten 12 Monaten von -5,53 Prozent, liegt Lung Kee Bermuda mit 34,56 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) bescheinigt der Aktie von Lung Kee Bermuda einen neutralen Status. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 59,18 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen keine außergewöhnliche Aktivität für Lung Kee Bermuda in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lung Kee Bermuda mit 7,19 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent in der "Maschinen"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.