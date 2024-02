Lung Kee Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Lung Kee Bermuda verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,02 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt um -9,55 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -40,47 Prozent für Lung Kee Bermuda bedeutet. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -8,13 Prozent im letzten Jahr, wobei Lung Kee Bermuda um 41,89 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich, erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Lung Kee Bermuda mit einer Dividendenrendite von 8,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche weist einen Wert von 6,54 auf, was einer Differenz von +2,26 Prozent zur Lung Kee Bermuda-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lung Kee Bermuda wird als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Lung Kee Bermuda.

Die Diskussionen über Lung Kee Bermuda im Internet ergaben eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.