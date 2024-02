LungLife AI Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Lunglife Ai-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,71 EUR gehabt, während der aktuelle Kurs bei 0,48 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -32,39 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,65 EUR) liegt mit einem Abstand von -26,15 Prozent zum letzten Schlusskurs unter diesem, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lunglife Ai liegt bei 6,67, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 88, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und war in Bezug auf Lunglife Ai in den letzten zwei Wochen neutral. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Dadurch erhält Lunglife Ai auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Lunglife Ai über einen längeren Zeitraum weisen eine durchschnittliche Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Lunglife Ai in diesem Punkt somit die Einstufung: "Neutral".