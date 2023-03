Lundin Petroleum Aktie: Wohin geht der Abwärtstrend?

Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lundin Petroleum-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4.70 mit dem aktuellen Kurs (1.26 EUR) vergleicht, ergibt sich eine negative Abweichung von -73,20%. Dies bedeutet aus charttechnischer Sicht eine “Schlecht”-Bewertung für GD200. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 50 Handelstagen (GD50), so liegt dieser Wert mit einem Schlusskurs von 1,26 EUR ebenfalls knapp unter dem gleitenden Durchschnitt (-23,49% Abweichung). Daher erhält die Lundin Petroleum-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine “Schlecht”-Einstufung.

Es ist anzumerken, dass das Unternehmen aktuell in einer angespannten Situation aufgrund der globalen Wirtschaftslage und eines schwankenden Ölpreises ist und somit auch seine Aktie beeinflusst wird....