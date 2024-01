Lundin Mining Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Lundin Mining hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als sehr stark erwiesen. Mit einer Rendite von 35,61 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 46 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,35 Prozent erzielt hat, konnte Lundin Mining mit 45,96 Prozent deutlich zulegen. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lundin Mining liegt bei 59,76, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Analysten haben für Lundin Mining in den letzten 12 Monaten 5 positive Einschätzungen, 6 neutrale Einschätzungen und keine negative Bewertung abgegeben. Langfristig führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung. Im letzten Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 12,48 Prozent und ein mittleres Kursziel von 12,16 CAD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Lundin Mining eine Rendite von 3,88 Prozent auf, was 1,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.