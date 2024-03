Lundin Mining Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Aktie von Lundin Mining wird derzeit von Analysten positiv bewertet, mit 7 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat gab es 1 "Gut"- und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als "Gut" kennzeichnet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 12,22 CAD deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -5,59 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lundin Mining daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lundin Mining ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in sozialen Medien und überwiegend positiven Meinungen. Die Themen rund um das Unternehmen wurden in den letzten Tagen ebenfalls positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 10,32 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,94 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund einer Distanz von +25,39 Prozent zum GD200 und +17,74 Prozent zum GD50 in den letzten 50 Tagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie von Lundin Mining liegt bei 0,46, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird die Aktie von Lundin Mining von Analysten, Anlegern und der technischen Analyse positiv bewertet, was auf eine vielversprechende Zukunft hindeutet.