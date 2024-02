Lundin Mining Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 für Lundin Mining liegt aktuell bei 61,2 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 42,66, auch hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Lundin Mining-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Lundin Mining in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Lundin Mining deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 6 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Lundin Mining abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel einstuft. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 12,22 CAD, was einem Anstieg um 14,07 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Lundin Mining-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Lundin Mining in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, weshalb die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.