Lundin Mining Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Lundin Mining hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 46,01 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität schwach ist und die Stimmungsänderung negativ verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Anlegerstimmung in Social Media war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit einer überwiegend negativen Diskussion an vier Tagen und einer neutralen Stimmung an fünf Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Lundin Mining nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.