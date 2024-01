Lundin Gold Aktie: Das macht sprachlos!

Lundin Gold schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Mit einem Unterschied von 0,01 Prozentpunkten (3,64 % gegenüber 3,63 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Während in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen überwogen, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf dieser gemischten Stimmung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lundin Gold-Aktie hat einen Wert von 63. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 58,37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lundin Gold.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Lundin Gold mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 63,48 um 79 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bewertet wird, was auf eine Unterbewertung hinweist. Basierend auf dieser Perspektive wird die Aktie als "Gut" eingestuft.