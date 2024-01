Lundin Gold Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Lundin Gold hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche eine überdurchschnittliche Rendite von 36,33 Prozent erzielt, was 47 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies spiegelt sich auch in der Analystenbewertung wider, bei der 3 von 5 Analysten die Aktie als "Gut" einstufen. Die durchschnittliche Kursprognose für die Aktie liegt bei 20,2 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 21,1 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält Lundin Gold daher von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Kommunikation im Netz zeigt eine neutrale Einschätzung für Lundin Gold aufgrund der üblichen Diskussionsintensität und einer kaum veränderten Stimmungsrate. In Bezug auf die Dividende liegt Lundin Gold mit einer Ausschüttungsquote von 3,64 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 %. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft.