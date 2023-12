Lundin Gold Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Bei Lundin Gold hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes gezeigt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer guten Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Lundin Gold daher eine gute Bewertung für dieses Kriterium.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Lundin Gold-Aktie als "gut" eingestuft. Innerhalb eines Monats gab es eine Einschätzung von 1 gut und 0 neutral, was zu einer positiven Bewertung führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 20,2 CAD, was eine Performance von 19,88 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete Lundin Gold in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +33,69 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 33,69 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lundin Gold-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Lundin Gold in verschiedenen Bereichen positiv bewertet wird und eine gute Entwicklung zeigt.