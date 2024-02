Lundin Gold Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Lundin Gold hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 36,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +52,9 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der -16,57 Prozent Rendite erzielt hat, liegt Lundin Gold ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Lundin Gold-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt als "Neutral" bewertet wird. Sowohl der langfristige Durchschnitt von 16,41 CAD als auch der kurzfristige Durchschnitt von 15,87 CAD weisen nur geringfügige Abweichungen zum aktuellen Schlusskurs von 15,86 CAD bzw. 15,87 CAD auf.

In Bezug auf die Dividende bietet Lundin Gold mit einer Dividendenrendite von 3,64 % im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eine leichte Überrendite von 0,03 Prozentpunkten, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Lundin Gold war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Lundin Gold in verschiedenen Bereichen eine solide Performance zeigt, was zu positiven Ratings in den Kategorien Branchenvergleich, technische Analyse, Dividende und Anleger-Stimmung führt.