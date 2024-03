Lundin Gold Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zu Lundin Gold abgegeben. Von den insgesamt 6 Bewertungen sind 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die kurzfristige Einschätzung basierend auf den Studien des letzten Monats zeigt, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Von den 1 Analysten, die ihre Meinung abgegeben haben, stufen 1 die Aktie als Gut ein, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen beträgt 19,42 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 17,18 CAD einer potenziellen Steigerung um 13,02 Prozent entspricht. Daher erhält die Lundin Gold-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 11,45 Prozent erzielt, was 34,17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,72 Prozent, wobei Lundin Gold aktuell 34,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,24 und liegt damit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 333, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Lundin Gold auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Zusätzlich zur finanziellen Bewertung spielt auch das Sentiment und der Buzz im Internet eine wichtige Rolle. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Lundin Gold.