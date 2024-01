Lundin Gold Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Lundin Gold-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Lundin Gold-Aktie. Für den vergangenen Monat ergab sich folgendes Bild: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20,2 CAD, was ein Aufwärtspotential von 34,4 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 15,03 CAD. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Lundin Gold somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite für Lundin Gold beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,64 Prozent und liegt mit 2,99 Prozent über dem Mittelwert (0,65) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lundin Gold-Aktie hat einen Wert von 95, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis (62,87) weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Lundin Gold.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lundin Gold beträgt 63, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (Durchschnitt KGV von 324) als unterbewertet angesehen wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.