Lundin Gold Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie von Lundin Gold wurde von insgesamt 6 Analysten bewertet, wobei 4 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen der Analysten bestätigen dies, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" für den letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 19,75 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 18,41 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 16,68 CAD. Somit ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" für die Aktie von Lundin Gold.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie der Lundin Gold derzeit um +4,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird ebenfalls eine Einschätzung von "Neutral" abgegeben, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt in diesem Zeitraum +1,71 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Lundin Gold eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Jedoch wurde auch eine negative Änderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lundin Gold einen Wert von 58,08 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 317,55. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine Empfehlung von "Gut".