Lundin Gold Aktie: Was noch aussteht!

Lundin Gold schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau liegen. Der Unterschied beträgt 0,12 Prozentpunkte, was einer Dividendenrendite von 3,46 % im Vergleich zu 3,58 % entspricht. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lundin Gold bei 57,99 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 83 Prozent. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist ein KGV von 334,96 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, liegt bei 50,87 und führt zu einer Einstufung von "Neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,37 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Lundin Gold von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.