Lundin Gold Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Lundin Gold-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 16,32 CAD. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 15,49 CAD (Unterschied -5,09 Prozent), was die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (15,85 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Lundin Gold-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Lundin Gold war langfristig gesehen sehr hoch, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wurde. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Anleger: In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen die Diskussionen von positiven Themen geprägt waren, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lundin Gold gesprochen. Als Resultat wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lundin Gold liegt derzeit bei 58, was bedeutet, dass die Börse 58,08 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 329 im Bereich "Metalle und Bergbau", wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.